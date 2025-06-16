В России назвали подходящий для всех курс доллара

Диапазон курса доллара в 90-100 рублей назвали подходящим для федерального бюджета и компаний-экспортеров, а также приемлемым для населения. Соответствующее мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, которого цитирует ТАСС.

По словам главы организации, представляющей интересы крупного бизнеса РФ, речь в данном случае идет о показателях, которым «будут не то чтобы рады», но позволяющих решать задачи и властям, и ориентированным на экспорт отраслям. По обычным россиянам, полагает Шохин, такой курс «не сильно ударит», поскольку граждане видели и не такие его уровни.

Текущий курс, установленный ЦБ на 12-16 июня составляет 79 рублей за доллар. В понедельник нацвалюта продолжает укрепляться. Резкое подорожание нефти в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном и пожаром на НПЗ в Техасе дополнительно способствуют ее росту, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Другой эксперт, директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина, считает, что рубль близок сейчас к своей реальной стоимости.

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Ранее аналитики оценивали потери федерального бюджета из-за крепкого рубля почти в два триллиона рублей. Утвержденными Госдумой на прошлой неделе поправками его дефицит планируется повысить с нынешних 1,173 триллиона рублей до 3,792 триллиона.