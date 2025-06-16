Россия усилит контроль за миграцией бизнеса в низконалоговые регионы

Налоговые органы РФ приняли решение об усилении контроля за организациями, которые осуществляют перевод юридических адресов в регионы с пониженной налоговой ставкой по упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом сообщают «Ведомости».

По словам юристов, опрошенных изданием, в последнее время налоговые органы стали чаще проверять компании, которые изменили свой юридический адрес, на предмет возможного фиктивного перемещения бизнеса.

Повышенное внимание к этому вопросу вызвано тем, что в силу вступило новое законодательство, которое направлено на борьбу с практикой искусственного перемещения бизнеса в регионы с более выгодными налоговыми условиями. Среди таких регионов выделяют Удмуртию, Калмыкию, Мордовию, Чечню, Крым и другие.

Издание изучило содержание трех официальных писем, которые были отправлены налоговыми органами индивидуальным предпринимателям, подозреваемым в фиктивной смене места жительства. Все опрошенные налогоплательщики занимаются электронной коммерцией через маркетплейсы. Один из них сменил юридический адрес на Курганскую область, а двое других — на Удмуртию.