Две страны заблокировали план Еврокомиссии по отказу от нефти и газа из РФ

Венгрия и Словакия выступили против инициативы Еврокомиссии по отказу от российских нефти и газа на встрече в рамках ЕС. Борьба за отмену плана продолжается, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Сийярто принял участие в совещании ЕС в Люксембурге. Он выступил на встрече с венгерскими журналистами.

«Я выступил против этого решения, и словаки заявили, что они его также не поддерживают», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники и представители бизнеса изучают вариант по запрету трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России по действующим контрактам путем установления нулевой квоты. В агентстве подчеркнули, что это, по их мнению, даст возможность компаниям из ЕС использовать форс-мажорные обстоятельства для расторжения договоров с российскими поставщиками без необходимости выплачивать неустойки.

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Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном заявил, что принятие 18-го пакета антироссийских санкций ожидается не позднее текущей недели.

20 мая советом ЕС был утвержден 17-й пакет санкций против России. Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций.