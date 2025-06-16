В Европе нашли способ запретить покупку российского газа в обход Венгрии и Словакии

Еврокомиссия (ЕК) намерена запретить импорт газа на основе позиции «усиленного большинства» стран Евросоюза. О найденном способе обойти вето Венгрии и Словакии со ссылкой на чиновников объединения сообщает Reuters.

Ранее на встрече министров энергетики стран ЕС представители венгерской и словацкой делегаций заблокировали план ЕК по отказу от российских энергоресурсов. Как заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей (МИД) Венгрии Петер Сийярто, речь шла о предложении полностью отказаться от поставок нефти, газа и ядерного топлива из России.

Как отмечает агентство, Комиссия планирует предложить запрет с опорой на правовую основу, которая позволит принять его при поддержке «усиленного большинства» стран и большинства Европарламента (как минимум 15 из 27 стран-членов Евросоюза, которые представляют как минимум 65 процентов населения блока). В то же время министры энергетики обеспокоены тем, что реализация такого плана ведет к юридическим рискам или финансовым потерям из-за разрыва долгосрочных контрактов на поставку топлива.

ЕК уже обязала страны сообщества разработать национальные планы по отказу от российского топлива с четкими действиями и сроками. Также еврокомиссия пообещала в скором времени опубликовать запреты на импорт газа по новым контрактам и спотовым покупкам. Полностью отказаться от нефти и газа из России в ЕС намерены до конца 2027 года, а от импорта урана из РФ — к 2030-му.