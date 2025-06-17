Каллас поддержала санкции ЕС относительно цен на российскую нефть

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поддержала снижение предельных цен на российскую нефть. Об этом стало известно агентству Reuters.

Каллас поддержала санкции ЕС относительно цен на российскую нефть
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«Каллас говорит, что ЕС должен двигаться вперед со снижением российского ограничения цен на нефть», — отмечается в публикации.

До этого издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что новый пакет санкций Евросоюза в отношении РФ может обвалить цены на российскую нефть.

По данным газеты, Еврокомиссия (ЕК) при поддержке ведущих стран Европы, включая Францию, Германию и Италию, хочет снизить потолок цен на нефть из России с $60 до $45 за баррель.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество обвалить цены на российскую нефть. По его мнению, РФ необходимо поставить в условия, «когда она будет искать мир ненасильственными путями». Для этого, как считает политик, необходимо снизить цены на российскую нефть до $25 за баррель.