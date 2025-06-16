Илон Маск предупредил о рисках дефолта США в случае, если текущая финансовая политика не изменится. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя публикацию об объемах американского госдолга и его обслуживании.

"Если так продолжится, Америка станет де-факто банкротом, и вся налоговая выручка будет уходить на выплату процентов по госдолгу, не оставляя средств ни на что другое", - заявил Маск.

Поводом для комментария стал пост аккаунта Wall Street Mav, в котором отмечалось, что около 25% налоговых поступлений федерального бюджета США тратится только на обслуживание процентов по госдолгу, который достиг $37 трлн. При этом годовые доходы бюджета составляют порядка $5 трлн.

К публикации был прикреплен график роста национального долга США с 1960-х годов по 2025 год. На графике видно, что с начала 2000-х годов госдолг начал расти особенно стремительно и уже превысил установленный ранее лимит в $36,1 трлн, который был повышен в январе 2025 года.