Петербургский международный экономический форум начал работу

Сегодня Россия открывает XXVIII Петербургский международный экономический форум и сама открыта для больших возможностей сотрудничества. Данные по темпам роста экономики последних лет явно показывают, что развивать национальные экономики вместе - это выгодно и нам, и нашим партнерам из других стран.

ВВП России в последние годы рос темпами выше 4%, а экономики наших ближайших торговых партнеров только за прошлый год показали рост от 4% до 9%. При этом среднемировые темпы роста, по оценке Международного валютного фонда, за тот же период составили 3,3%.

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Рост населения планеты и новый технологический уклад создают большие потребности в продовольствии, энергии и новых путях доставки товаров, в том числе на дальние расстояния. России принадлежит ключевая роль в этих процессах.

За минувший год роль России в мировой торговле заметно выросла. В 2024 году наша страна экспортировала товаров на 434 млрд долл. Экспорт в страны Африки вырос на 14,72%, в страны Азии - на 7,64%. Уверен, что в обозримом будущем товарооборот продолжит расти.

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Развиваем международные транспортные коридоры, особое внимание уделяем новым маршрутам. Строительство и модернизация инфраструктуры МТК "Север - Юг" позволит к 2030 г. увеличить грузопоток по этому направлению более чем на 20% к уровню 2024 г. и создать перспективный альтернативный маршрут торговли со странами Азии и Ближнего Востока. Видим высокий интерес к Северному морскому пути, который не только обеспечивает доступ к богатым арктическим месторождениям, но и является кратчайшим путем транзита из Европы в Азию. Грузооборот по Севморпути к 2030 г. может вырасти более чем втрое. Также расширяем и модернизируем инфраструктуру других ключевых коридоров: Восточный полигон, порты Азово-Черноморского, Балтийского и Дальневосточного бассейнов и подходы к ним.

Экономика России, ее бизнес и регионы сумели превратить внешние вызовы в возможности. Теперь наша страна готова делиться этим опытом

Мы продолжаем заключать инвестиционные и торговые соглашения, результативно работать с партнерами к взаимной выгоде и с учетом интересов всех сторон. Решающий вклад при этом вносит бизнес, а государство регулирует условия рынка, нивелирует препятствия для работы и защищает здоровую конкуренцию.

Особое внимание в России мы уделяем тем направлениям технологического развития, которые закреплены в наших национальных проектах. Это приоритет, поставленный перед правительством президентом страны. Это направления: "Беспилотные авиационные системы", "Новые атомные и энергетические технологии", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", "Новые технологии сбережения здоровья", "Развитие многоспутниковой орбитальной группировки", "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия".

По каждому из них мы открыты к международной кооперации. Чем шире потенциальный рынок сбыта, тем больше стимулов создавать конкурентоспособный продукт.

Петербургский форум - хорошее место, чтобы встретиться и обсудить детали будущего сотрудничества с нашими текущими и потенциальными партнерами из-за рубежа. Мы предлагаем коллегам из дружественных стран по их запросам свои наработки, ресурсы и инфраструктуру для развития. Не случайно главная тема форума в этом году звучит: "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". География наших торговых связей неуклонно расширяется, преодолевая созданные препятствия и санкции недружественных стран. Наша экономика, бизнес, регионы сумели превратить внешние вызовы в возможности. Мы готовы делиться этим опытом.