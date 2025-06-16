Россия с 1 по 15 июня снизила отгрузки пшеницы на экспорт почти в 5 раз

Россия с 1 по 15 июня отгрузила на экспорт 565 тысяч тонн пшеницы, это в 4,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,7 млн тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила «Интерфаксу» директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, к итогу сезона, который заканчивается 30 июня 2025 года, экспорт пшеницы может составить 41,5 млн тонн, всего зерна — 46,7 млн тонн. Как отметила Тюрина, эти показатели меньше, чем ожидал Зерновой союз. Его прогноз составлял 42 млн тонн пшеницы и 49 млн тонн всего зерна.

Как рассказала Тюрина, в июне пшеница отгружалась в 11 стран против 40 за этот период прошлого года. Основным покупателем стал Египет, но экспорт в эту страну упал почти в четыре раза, до 179 тысяч тонн, против почти 700 тысяч тонн в первой половине июня прошлого сезона. На втором месте Турция — 91,6 тысячи тонн против 374 тысяч тонн (снижение в 4,1 раза). На третьем — Судан, куда отправлено 65 тысяч тонн. Год назад этого направления в российском зерновом экспорте не было.

В числе причин снижения экспорта Тюрина назвала отсутствие дисконта в цене российской пшеницы по отношению к европейской, а также снижение запасов.