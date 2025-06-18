Сбер: потери россиян от действий мошенников могут превысить в 2025 году 330 млрд рублей

Потери россиян от действий кибермошенников в 2025 году могут превысить 330 млрд рублей, если сохранятся текущие темпы роста преступности. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума сообщил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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"В этом году мошенники безуспешно пытались похитить у клиентов Сбербанка более 170 млрд рублей. Мы также вернули с начала года со счетов дропперов 1,7 млрд рублей - больше, чем за весь прошлый год. По нашим оценкам, с начала года мошенники похитили у россиян более 80 млрд рублей, это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если динамика сохранится, то ущерб по итогам года может составить 330-340 млрд рублей", - сказал Кузнецов.

По оценкам Сбера, реальная картина в России может быть еще тревожнее, поскольку в стране до сих пор отсутствует единая и скоординированная статистика киберпреступлений.

"Каждый орган - МВД, Банк России, кредитные организации и операторы связи - ведут собственный учет, что мешает объективно оценить масштаб угрозы. Сбербанк предлагает создать единую цифровую платформу учета киберпреступлений на базе национального координационного центра. Система будет использовать технологии искусственного интеллекта для анализа инцидентов в реальном времени и выработки предупредительных мер", - отметил Кузнецов.

Он также выступил за ужесточение законодательства, предложив ввести обязательное лицензирование оборудования для массовых рассылок (sim-box), установить уголовную ответственность за создание фейковых аккаунтов и поддельных цифровых идентичностей, а также обязать все кредитные организации и телеком-компании системно бороться с так называемыми ропперами - операторами схем по обналичиванию и переводу средств от мошенничества.