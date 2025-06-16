Инвестстратег спрогнозировал цены на нефть во время войны Ирана и Израиля

Цена нефти марки Brent будет находиться в диапазоне от 75 до 100 долларов за баррель на фоне войны между Ираном и Израилем. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» сделал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

По его словам, эскалация между Ираном и Израилем уже вызвала рост цен на нефть более чем на десять процентов и подъем котировок акций российских нефтяных компаний. Бахтин отметил, что в настоящее время РФ и ее фондовый рынок находятся в защищенной позиции благодаря ограниченному оттоку капитала и росту нефтяных цен.

«А если в среднесрочной перспективе цены на нефть будут на высоком уровне, то от этого выиграет госбюджет. От роста нефтегазовых доходов его дефицит может сократиться», — сказал инвестстратег.

Также он считает, что на фоне неопределенности с поставками иранской нефти и возможных ограничений транспортировки через Ормузский пролив на второй план может отойти обсуждение новых санкций против топлива РФ. В связи с этим, по мнению Бахтина, цены на нефть могут преодолеть отметку в 100 долларов за баррель. Если же дальнейшей эскалации не произойдет, то котировки будут оставаться возле текущих значений в 70-75 долларов, заключил он.