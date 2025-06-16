Россия спишет Таджикистану миллиарды рублей долга

Министр энергетики России Сергей Цивилев и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума подписали документ о поэтапном аннулировании задолженности перед российско-таджикским предприятием «Сангтудинская ГЭС-1» за поставки электроэнергии в размере 3,257 миллиарда сомони (25,3 миллиарда рублей — прим. «ВМ») до 2034 года включительно. Об этом стало известно в понедельник, 16 июня, из данных протокола, утвержденного нижней палатой парламента Таджикистана.

© пресс-служба Совфеда

Общий объем долевого капитала сторон по проекту составляет 847 миллионов долларов (66,6 миллиарда рублей — прим. «ВМ»). Срок возврата инвестиций продлен с 20 до 35 лет — до 2048 года. Россия и Таджикистан также урегулировали вопрос тарифов на покупку электроэнергии.

Сангтудинская ГЭС-1 мощностью 670 мегаватт обеспечивает около 12 процентов выработки электроэнергии в Таджикистане. Единственным покупателем энергии, которую производят электростанция, является государственный энергохолдинг «Барки Точик», передает портал «Инфотэк».

Заместитель руководителя столичного департамента экономической политики и развития Зоя Викторова рассказала, что в ходе рабочей встречи с представителями Министерства финансов Таджикистана московские специалисты поделились опытом относительно реализации проектов зеленого финансирования. В частности, Москва стала первым субъектом России, выпустившим субфедеральные зеленые облигации.