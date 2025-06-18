ПМЭФ-2025. Какой погодой встретит Санкт-Петербург участников форума?

В Санкт-Петербурге во время проведения ПМЭФ, с 18 по 21 июня, ожидается прохладная погода и дождь. Днем температура воздуха составит около 15-18 градусов тепла, что на три градуса ниже климатической нормы. Об этом «Интерфаксу сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам эксперта, в среду днем воздух прогреется до 20 градусов с плюсом. С четверга дневные температуры будут в диапазоне 15-18 градусов тепла. Сильных ливней на этой неделе в Северной столице не ожидается. При этом в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях возможны грозовые дожди и ветер с порывами до 15 м/с.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. Ежегодно форум посещают более 10 тысяч участников из России и из-за рубежа. Инициатива проведения Петербургского экономического форума принадлежит Совету Федерации и Межпарламентской ассамблее государств участников СНГ. В мае 1997 года ее одобрил президент России.

А в Москве в среду, 18 июня, ожидается сильный дождь с грозой и ветром до 15 метров в секунду. В столичном департаменте транспорта водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения, быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.