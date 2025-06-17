Потребители и предприниматели не испугаются высокого показателя курса доллара, так как экономический рост компенсирует все временные потери. Об этом заявил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с НСН.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил в интервью ТАСС, что приемлемый курс доллара для бизнеса должен быть в районе 90-100 рублей. По его словам, тогда станет проще развиваться компаниям, а бюджет наполнится налоговыми поступлениями. Официальный курс валют на 16 июня от Центробанка составил 78,5 рублей за доллар. Эксперт подтвердил, что этот показатель очень неприятен для российской экономики.

«Министерство экономики заложило в бюджет показатель в 96,5 рублей за доллар, а два месяца назад поправило его до 94,5. Оно абсолютно правильно сделало, что обозначило такие цифры. Именно они необходимы, чтобы бюджет не страдал. Еще важнее сохранять стабильность курса. Поставьте 95-100 и скажите бизнесу и людям, что ничего не будет меняться три-четыре года, тогда предприниматели смогут планировать долгосрочные расходы. Когда все скачет на 30% вверх и вниз, то никаких стратегий на дольше, чем год-полтора не разработаешь, а у нас масса отраслей, где цикл производства от двух до пяти лет», — отметил он.

Экономист добавил, что курс валют скорректируется, но простым гражданам не стоит этого бояться, так как их доходы вырастут сильнее, чем расходы.

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«В середине-конце июля начнется точка перелома, доллар станет расти, и к концу года он достигнет 100 рублей, а может даже перейдет за эту отметку. Это будет огромный плюс для бюджета, а по гражданскому обществу ударит не так больно. У каждого россиянина импортные товары составляют только 33-35% от расходов: бананы, фрукты, бытовая техника. К тому же увеличится бюджет, вырастут доходы государства от налогов, экономика начнет расти, предприятия заработают больше и повысят зарплату сотрудникам, а налоги пойдут в социальную сферу. В таком случае произойдет компенсационный эффект: россияне окажутся в более выгодном положении, чем сейчас», — заключил он.

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