Стало известно о закупке недружественными странами товаров у РФ

Государства, которые не являются дружественными, продолжают приобретать у России продукцию, и 15% от общего объема несырьевого неэнергетического экспорта приходится на эти страны. Об этом заявила в интервью РИА Новости накануне ПМЭФ-2025 глава Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

По словам Никишиной, благодаря переориентации на рынки дружественных стран, российский несырьевой экспорт сейчас осуществляется на рынки более 180 стран. То есть РФ практически не потеряла никакие рынки, отметила собеседница.

«При этом 85% нашего несырьевого энергетического экспорта идет на рынки дружественных стран, но 15% у нас остаются в периметре интересов, спроса "недружественных" так называемых стран», — отметила Никишина.

Она сообщила, что в перспективе центр будет активно продвигаться на зарубежные рынки и планирует увеличить несырьевой неэнергетический экспорт России до 12 триллионов рублей к 2030 году.

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Также руководитель РЭЦ подчеркнула, что у предпринимателей из недружественных государств существует потребность, которую необходимо удовлетворять. В некоторых случаях это связано с зависимостью от поставок определенных видов продукции, в производстве которых Россия является лидером: энергоносителей, удобрений, титана, ядерного топлива и некоторых других товаров, поставщиков которых в мире не так много, пояснила она.