Прогноз роста мирового спроса на нефть понизили

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) понизили свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 и 2026 годах. Об этом свидетельствуют данные, представленные в июньском отчете организации.

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Эксперты понизили свою оценку роста глобального потребления сырья в мире в 2025 и 2026 годах на 20 тысяч баррелей в сутки. Они ожидают увеличения спроса на нефть в этом году на 720 тысяч баррелей в сутки, а в следующем — на 740 тысяч. Предыдущий прогноз предполагал прирост в 700 и 720 тысяч соответственно.

Изменение оценки было во многом обусловлено более слабым спросом на сырье со стороны крупнейших потребителей — США и Китая. Во втором квартале 2025 года показатели в этих странах оказались ниже, чем ожидалось ранее. В 2026 году на динамику росту спроса будет оказывать давление усиление роли экологически чистых технологий, резюмировали эксперты.

К числу основных причин более медленного роста глобального спроса на нефть аналитики МЭА ранее также отнесли негативный эффект от торговых войн. Напряженная ситуация в экономических отношениях США и Китая может привести к заметному снижению деловой и производственной активности в мире.

Дополнительной угрозой энергетическому рынку ряд экспертов видят войну Израиля и Ирана. Если власти последней страны рискнут заблокировать Ормузский пролив, мировые цены на нефть рискуют вырасти до 120-130 долларов за баррель. Через этот маршрут проходит пятая часть глобальных поставок нефти. Однако решится ли Иран пойти на столь радикальный шаг, — большой вопрос, так как экспортеры из этой страны в значительной степени зависят от сбыта нефти через этот пролив.