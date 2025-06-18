На ПМЭФ-2025 Крым рассчитывает заключить соглашения на 68 миллиардов рублей

На полях ПМЭФ-2025 Крым рассчитывает заключить два инвестиционных договора и шесть меморандумов, нацеленных на реализацию проектов в регионе. Общий объем инвестиций составит почти 68 миллиардов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Основные инвестиции будут направлены в жилищное и курортное строительство, а также в сферу животноводства.

"Проекты, планируемые к реализации в рамках соглашений, касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае и многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе", - уточнил Константинов.

Также речь идет о комплексной застройке Симферопольского района и возведении многофункционального инновационного кластера в Ялте. Большой объем инвестиций запланирован в инфраструктуру курорта Саки. Там предполагается строительство гостинично-оздоровительного комплекса с объектами туристической инфраструктуры непосредственно в Саках и строительств апарт-отеля "Санторини" в Сакском районе. Напомним, этот курорт вошел в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал". Здесь будет возводиться комплекс "Крымская ривьера". Первых отдыхающих новые объекты западного Крыма должны принять уже в 2028 году.

В сфере животноводства в Крыму запланировано создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах. Эти проекты также будут обсуждаться на полях ПМЭФ-2025.

Предварительно, объем инвестиций по всем проектам оценивается в 67,94 миллиарда рублей.