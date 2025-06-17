Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российских энергоресурсов

Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года, рассказал журналистам еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ЕК уже подготовила соответствующее предложение для утверждения странами Евросоюза.

«К концу 2027 года на наших рынках больше не будет российского топлива. Законодательство, которое предлагает сегодня Европейская комиссия, является беспрецедентным и действенным», — отметил Йоргенсен.

Чиновник уточнил, что ЕК предлагает ввести поэтапный запрет на импорт российского газа. На первом этапе планируется запретить с конца этого года импорт по новым контрактам, на втором — прекратить весь оставшийся импорт по существующим контрактам, включая долгосрочные.

Кроме того, заметил еврокомиссар, ЕК предлагает странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС. Он добавил, что четких сроков реализации этой инициативы пока нет.