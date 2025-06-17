ЦБ предложил отменить ряд лимитов для вложений пенсионных резервов

Банк России подготовил проект указания, согласно которому предлагается отменить ряд лимитов на вложения пенсионных резервов в отдельные ценные бумаги и увеличить долю активов с повышенным риском, говорится в сообщении регулятора.

«Эти послабления будут компенсироваться усилением требований к прохождению стресс-тестирования, а также действующими нормами о фидуциарной ответственности негосударственных пенсионных фондов (НПФ)», — заявили в ЦБ.

В частности, предлагается отменить лимиты на вложения в акции, конвертируемые облигации, субординированные облигации и облигации без срока погашения, а также на ценные бумаги субъектов России и муниципальных образований.

В то же время может быть увеличен перечень акций, которые НПФ приобретают вне риск-лимита. В настоящее время фондам доступны акции 47 российских эмитентов, входящих в Индекс Мосбиржи. ЦБ предлагает добавить к ним торгуемые на бирже ликвидные активы, чьи эмитенты имеют кредитный рейтинг.

«Речь идет о ценных бумагах еще порядка 60 компаний. Это позволит НПФ активнее участвовать на рынке долевого финансирования», — пояснил регулятор.

Кроме того, предлагается увеличить долю активов с дополнительным уровнем риска с 7% до 15% от стоимости пенсионных резервов, включая все активы, оценка которых затруднена.

Также Банк России предложил уменьшить лимит на вложения в активы одного лица (группы лиц) с 10% до 5% к 2030 году с целью снижения риска концентрации.