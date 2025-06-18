В Центробанке заявили о приближении к своей цели по снижению инфляции

В Банке России заявили о приближении к своей цели по снижению инфляции. Согласно новым данным, в мае месячный рост цен с исключением сезонности продолжил замедляться. В годовом выражении с сезонной корректировкой он составил 4,5% при цели ЦБ в 4%.

"Месячный рост цен в мае находился вблизи 4% впервые с марта 2024 года. Замедление произошло в основном за счет волатильных компонентов. Показатели устойчивого ценового давления менялись разнонаправленно, большинство из них находились вблизи 4% или немного выше", - сказано в свежем выпуске комментария ЦБ по инфляции.

Ценовая динамика по группам товаров и услуг оставалась разнородной, добавили в Центробанке. Непродовольственные товары дешевели второй месяц подряд. Вместе с тем темпы удорожания основных продуктов питания, бытовых и медицинских услуг в мае с учетом сезонности оставались высокими.

Ранее Банк России зафиксировал позитивную динамику в инфляционных ожиданиях россиян относительно роста цен на год вперед с 13,4% в мае до 13% в июне. В Центробанке неоднократно заявляли, что снижение инфляционных ожиданий - важное условие для дальнейшего снижения ключевой ставки.