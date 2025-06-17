Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов на вечерней сессии

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на вечерней торговой сессии превысил 2 800 пунктов впервые с 6 июня 2025 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 21:26 мск, индекс Мосбиржи рос на 2,29%, до 2 800,1 пункта. К 21:41 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 2 801,51 пункта (+2,34%).

По итогам основной торговой сессии во вторник индекс Мосбиржи вырос на 1,87%, до 2 788,94 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,6%, до 1 116,17 пункта. Курс юаня остался на уровне предыдущего закрытия и составил 10,89 рубля.