Орешкин заявил, что G7 перестала быть большой, появились новые центры роста

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Экономики стран «Большой семерки» (G7) перестали быть центрами глобального роста. Такое мнение высказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на сессии ПМЭФ «Формируя новую платформу глобального роста», передает «Российская газета».

В администрации президента заявили, что «Большая семерка» перестала «быть большой»
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По его словам, происходящие в мире события являются следствием структурных изменений, которые происходят в глобальной экономике — в данный момент меняются центры силы.

«Раньше к ним относились экономики «Большой семерки», которая давно перестала быть большой, сейчас они новые. И сейчас страны глобального Юга стали большей частью глобальной экономики», — сказал Орешкин.

Он добавил, что важно продолжать вести диалог о том, как строить мир будущего и как формировать «новую платформу глобального роста».

16 июня президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 в Канаде заявил, что исключение России из объединения «было очень большой ошибкой». Политик отметил, что в «Большой семерке» много говорят о России, однако ее нет за столом переговоров, что «уменьшает возможность достижения договоренностей», в частности по Украине.