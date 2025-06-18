В администрации президента заявили, что «Большая семерка» перестала «быть большой»

Экономики стран «Большой семерки» (G7) перестали быть центрами глобального роста. Такое мнение высказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на сессии ПМЭФ «Формируя новую платформу глобального роста», передает «Российская газета».

По его словам, происходящие в мире события являются следствием структурных изменений, которые происходят в глобальной экономике — в данный момент меняются центры силы.

«Раньше к ним относились экономики «Большой семерки», которая давно перестала быть большой, сейчас они новые. И сейчас страны глобального Юга стали большей частью глобальной экономики», — сказал Орешкин.

Он добавил, что важно продолжать вести диалог о том, как строить мир будущего и как формировать «новую платформу глобального роста».

16 июня президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 в Канаде заявил, что исключение России из объединения «было очень большой ошибкой». Политик отметил, что в «Большой семерке» много говорят о России, однако ее нет за столом переговоров, что «уменьшает возможность достижения договоренностей», в частности по Украине.