В первый день ПМЭФ Крым заключил инвестсоглашения на сумму свыше 25 млрд. рублей

На площадке ПМЭФ-2025 в первый день форума представители органов власти Крыма заключили четыре инвестиционных соглашения с общим объемом инвестиций 25,4 миллиарда рублей.

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Инвестор подписал с Советом министров Крыма меморандум о строительстве на территории Новофедоровского сельского поселения Сакского района апарт-отеля "Санторини". Объем инвестиций в этот проект составит 14 миллиардов рублей.

Еще один инвестиционный проект в сфере гостиничного бизнеса будет реализован в городе Саки. Здесь на улице Морской инвестор возведет гостинично-оздоровительный комплекс с объектами туристической инфраструктуры. Инвестиции в проект оцениваются в объеме 6 миллиардов рублей.

В рамках другого меморандума инвестор намерен построить на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Крыма молочно-товарный комплекс на 4,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Инвестиции в этот проект оцениваются в 3,1 миллиарда рублей.

Также на территории Гришинского сельского поселения Первомайского района будет построена молочно-товарная ферма на 5,3 тысячи голов крупного рогатого скота. Объем инвестиций составляет 2,3 миллиарда рублей.

В общей сложности Крым рассчитывает привлечь в рамках ПМЭФ-2025 инвестиции в размере 67,94 миллиарда рублей.