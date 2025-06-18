У жителей Петербурга отвалилась мобильная связь и интернет в день начала ПМЭФ. Подробности

Массовые сбои в работе крупных мобильных операторов зафиксированы в Санкт-Петербурге утром 18 июня. Это совпало с началом работы Петербургского международного экономического форума. Он проходит в Северной столице с 18 по 21 июня. На мероприятии выступит президент России Владимир Путин. Рассказываем, что происходит.

Что происходит со связью в Петербурге

По данным портала Сбой.рф, проблемы со связью наблюдаются утром 18 июня у всех крупных операторов. Основной поток жалоб идёт из Санкт-Петербурга.

Портал Downdetector также отмечает перебои со связью, но жалоб из Петербурга там меньше.

Там основной поток жалоб поступает из Смоленской и Новосибирской областей, а также Калмыкии.

Почему нет связи и интернета в Питере

Одна из возможных причин перебоев со связью — начало работы ПМЭФ.

Россияне и раньше сталкивались с проблемами у операторов во время важных событий — например, парада Победы. Это связано с мерами безопасности, которые вводят для безопасности участников и гостей.

ПМЭФ продлится четыре дня. 20 июня пройдёт пленарное заседание, на котором будет выступать президент России Владимир Путин, сообщили ранее в Кремле.

Как подготовиться к перебоям со связью

Проблемы со связью у россиян наблюдаются в последнее время нередко. Зачастую это связано с атаками беспилотников на регионы.

На этот случай «Секрет» вместе с экспертами составил инструкцию, как подготовиться к таким проблемам заранее.

Вот основные рекомендации: - скачайте актуальные офлайн-карты; - сохраните список важных контактов в заметках; - скачайте нужные документы: медкарты, билеты, удостоверения, банковские договоры и т. д.; - сохраните инструкции, которые могут вам понадобиться: как доехать до нужного места, пользоваться генератором и т. п.

В экстренных ситуациях могут отключить не только интернет, но и, например, свет. Что делать в этом случае — читайте здесь.