Товарооборот России и ЕС достиг минимального значения с 1999 года

Данные Евростата свидетельствуют о сокращении торговли России и Евросоюза. В апреле 2025 года показатель упал ниже пяти миллиардов евро, что стало минимальным значением с 1999-го, передает РИА Новости.

Как отмечается, российский экспорт продемонстрировал снижение в середине весны до 2,15 миллиарда евро с 2,6 миллиарда месяцем ранее. Подчеркивается, что поставки европейской продукции в Россию уменьшились на семь процентов и достигли 2,6 миллиарда евро.

В итоге объем торговли России и ЕС в апреле составил минимальные с сентября 1999 года 4,7 миллиарда евро (-11% к уровню предыдущего месяца). До этого торговля показывала снижение ниже уровня в пять миллиардов евро в июне прошлого года.

ФРГ — ключевой торговый партнер России среди стран Евросоюза. При этом с данной страной товарооборот за апрель снизился на 13 процентов, до 684,5 миллиона евро. Однако специалисты отметили страны, с которыми торговля, напротив, возросла. Среди них — Венгрия (+16 процентов, до 551,5 миллиона евро). Объем торговых отношений с Италией сократился на четыре процента и составил 436,9 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что взаимный товарооборот Китая и США в апреле 2025 года продемонстрировал снижение почти на 20%, он составил $45,6 млрд, тогда как в аналогичный период 2024-го он достиг порядка $56,4 млрд.