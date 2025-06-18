Гостям ПМЭФ подадут конину за 12 тысяч рублей

Корреспонденты РИА Новостей раскрыли варианты блюд обедов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Пост опубликован в Telegram-канале издания.

Так, в одном из ресторанов обед обойдется гостям в 12 тысяч рублей. На выбор представлены четыре варианта сетов: в одном из них посетителям подадут филе томленой конины и кыстыбай с картофелем, а также суп-лапшу с курицей, десерт и любой напиток. В то же время во втором варианте представлены манты, харчо и салат с ростбифом из конины.

При этом два последних сета оказались рыбными — в них вошли блюда с лососем, палтусом, крабом и тунцом. Кроме того, в четвертом варианте гости смогут попробовать сливочную уху из форели.

Ранее в июне сообщалось, что самое дешевое блюдо в столовой Госдумы стоит 15 рублей.