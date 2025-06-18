Медали и наградной лист отца Путина представили на ПМЭФ-2025

На ПМЭФ-2025 представили копии медалей, наградной лист и приказ о награждении отца президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

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Среди наград Владимира Спиридоновича можно увидеть медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», а также орден Великой Отечественной войны. Кроме того, в экспозиции представлены юбилейные награды, которыми награждались ветераны в определенный период времени.

Петербургский международный экономический форум стартовал 18 июня и продлится до 21 июня. Ожидается, что в ПМЭФ-2025 примут участие 20 тысяч представителей из 140 стран мира.