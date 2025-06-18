Восстановление прямого авиасообщения между РФ и США обсудили на ПМЭФ

Восстановление прямого авиасообщения между Россией и США обсуждалось на деловом завтраке Американской торговой палаты в России в ходе ПМЭФ.

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Об этом сообщил представителям СМИ глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Например, обсуждали, что надо восстанавливать прямое авиационное сообщение между Россией и США. То есть очень много важных, практических, позитивных вопросов", - отметил он.

Также, по его словам, речь шла о конкретных планах компаний из США по присутствию на рынке РФ, развитию разных проектов.

Он уточнил, что венчурные американские инвесторы, приехавшие на форум, хотели бы вкладывать деньги в российские технологии и участвовать в развитии технологических проектов. Таким образом, на деловом завтраке обсуждалось восстановление сотрудничества.

Также среди тем для обсуждений было снятие ограничений, мешающих вести бизнес и экспортировать товары из РФ в США.