Стало известно, как подорожание нефти отразится на дефиците бюджета РФ

В связи с недавним обострением конфликта на Ближнем Востоке, которое произошло на прошлой неделе, цены на нефть начали стремительно расти. С начала месяца ее стоимость увеличилась примерно на 20%, превысив отметку в 76 долларов за баррель. Экономист Гульнара Фатхлисламова, специалист по экономике, поделилась с порталом «Финансы Mail» своим мнением о том, как это повлияет на дефицит бюджета России.

Собеседница пояснила, что подорожание нефти имеет смешанные последствия для российской экономики: с одной стороны, оно стимулирует инфляцию, с другой — увеличивает экспортные доходы. Как отметила она, высокие цены на нефть — позитивный сигнал для бюджета.

Нефтегазовые доходы остаются ключевой частью бюджета России, составляя около 23% всех доходов. На 2025 год в бюджете заложены расходы на социальную политику (6,9 трлн руб.) и национальную экономику (4,4 трлн руб.). Высокие цены на нефть помогают снижать дефицит бюджета и пополнять Фонд национального благосостояния, говорится в материале.

12 июня стоимость барреля нефти марки Brent составляла примерно 70 долларов. Однако уже во вторник, 17 июня, на Лондонской бирже цена августовских фьючерсов на этот сорт превысила 75 долларов за баррель, а к концу дня достигла отметки в 76 долларов.