На ПМЭФ раздадут более 5 тыс. футболок с цитатами Путина и Лаврова

Более 5 тыс. футболок с цитатами президента РФ Владимира Путина, главы МИД России Сергея Лаврова и других раздадут на стенде Республики Башкортостан в рамках Петербургского экономического форума с 18 по 20 июня, передает корреспондет ТАСС.

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"Все желающие могут выбрать цвет, размер - и сотрудники Zasport в режиме реального времени нанесут цитату на футболку", - отметили организаторы.

Можно выбрать одно из представленных высказываний президента РФ Владимира Путина ("Везет дуракам, а работаем с утра до ночи", "Мы мешать не будем, но свое не отдадим", "Вместе мы все преодолеем"), министра иностранных дел Сергея Лаврова ("Нафиг я сюда пришел", "Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом"), главы Башкортостана Радия Хабирова ("Увольте всех, кто не работает!", "Вы взбодритесь там, а то я вас взбодрю").

Футболки с цитатами президента на стенде республики Башкортостан стали хитом на ПМЭФ-2024. За ними все дни форума выстраивались огромные многочасовые очереди.