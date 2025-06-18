Новак назвал непредсказуемой динамику цены нефти

Динамику цены нефти сейчас сложно предсказать, все будет зависеть от реакции рынка на неопределенности, на риски, сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, возможен ли рост цены нефти до более $100 за баррель.

"Я вижу, как некоторые делают свои оценки - люди, эксперты. Сейчас можно все что угодно говорить. Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, на риски", - сказал он.