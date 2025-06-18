На ПМЭФ с гостями здоровается модный робот с русским именем

На территории Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с гостями здоровается робот по имени Володя. Его показала газета «‎Известия»‎ в Telegram-канале.

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В руках у робота модная сумочка Dior, как видно на кадрах.

«Как рассказали журналистам, робот получил хорошее, русское имя», — сказано в посте.

До этого на Петербургском международном юридическом форуме глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин пообщался с человекоподобным роботом-приставом по имени Арди и поинтересовался, можно ли его посадить. Встреча началась с взаимного представления (роботу потребовалось две попытки, чтобы представиться корректно). Затем Арди рассказал главе СК о своей цели на форуме — развлекать посетителей и предоставлять консультации по правовым вопросам.

Кульминацией диалога стал неожиданный вопрос от Александра Бастрыкина. Продемонстрировав приседание на корточки, он спросил робота: «Вот так присесть можешь?»

Арди не смог ответить на этот вопрос. Разработчики робота пояснили, что такой функции у него пока нет. Председатель СК в ответ пожелал команде успехов и выразил надежду, что в будущем робот-пристав все же научится сидеть.