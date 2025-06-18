Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Япония предоставит Украине финансовую помощь в размере 3,3 миллиарда долларов. Эти средства будут получены за счет доходов от замороженных активов РФ. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Как уточнил Ермак, на полях саммита G7 вместе с президентом Владимиром Зеленским была проведена важная встреча с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

«В этом месяце подписано соглашение о выделении 3,3 миллиарда долларов из процентов от замороженных российских активов. В целом объем помощи Японии уже превысил 12 миллиардов долларов», — написал Ермак.

Он сообщил, что в ходе встречи также были рассмотрены вопросы, связанные с потребностями Вооруженных сил Украины в противовоздушной обороне, беспилотных летательных аппаратах, а также с участием Японии в процессе восстановления Украины.

В Париже рассказали, куда направят замороженные активы России

В конце апреля Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило решительный протест послу Японии в Москве Акире Муто в связи с намерением Токио использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины.