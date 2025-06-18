КТК ждет снижения прокачки нефти в 2025 году на 2 млн тонн
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ждет снижения прокачки нефти по своей системе в 2025 году на 2 млн тонн по сравнению с планом, до 74 млн тонн, из-за уменьшения сдачи со стороны грузоотправителей.
Об этом сообщил журналистам гендиректор КТК Николай Горбань в рамках ПМЭФ-2025.
"Мы в конце года ожидаем меньше - порядка 2 млн тонн минус от того, что запланировано. Но это будет связано именно с работой грузоотправителей, а не работой системы КТК. У нас было заявлено 76 млн тонн, сейчас уже видим, что это порядка 74 млн тонн", - сказал он. "По объему, принимаемому от грузоотправителей, мы ни одной тонны не потеряли, кроме выпавшего объема со станции "Кавказская", - отметил Горбань, добавив, что отклонение в первом квартале от плановых объемов составило 6%, что связано в большей степени с решениями грузоотправителей в Казахстане, например на Тенгизе.