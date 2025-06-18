КТК ждет снижения прокачки нефти в 2025 году

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ждет снижения прокачки нефти по своей системе в 2025 году на 2 млн тонн по сравнению с планом, до 74 млн тонн, из-за уменьшения сдачи со стороны грузоотправителей.

Об этом сообщил журналистам гендиректор КТК Николай Горбань в рамках ПМЭФ-2025.