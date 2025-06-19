Владимир Ефимов: градостроительные достижения столицы представят на ПМЭФ-2025

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На площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Москвы представит ключевые достижения Комплекса градостроительной политики и строительства столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Стенд правительства Москвы станет путешествием в настоящее и будущее мегаполиса. Гости форума ознакомятся с достижениями столицы в градостроительной сфере и увидят, как меняется город: от создания новых точек экономического роста до масштабного редевелопмента территорий.

— Столица продолжает уверенное развитие, и на ПМЭФ мы покажем, как реализуются амбициозные городские проекты. Посетители смогут детально изучить макеты ключевых объектов строительства, например территории «Большого Сити», где к 2040 году будет создано свыше 260 тысяч рабочих мест, а также Мневниковской поймы – современного развивающегося района, в котором появится около трех миллионов квадратных метров жилья и социальных объектов, а также один из крупнейших спортивных кластеров Москвы. Для изучения подробной информации на стенде представлен режим интерактивного просмотра, – отметил Владимир Ефимов.

Современные технологии позволят погрузиться в атмосферу строящихся объектов. Посетители форума смогут подробно узнать про знаковые объекты города, изучить новые центры экономической активности, виртуально посетить международную академию хоккея Александра Овечкина, станцию метро «Звенигородская» и многое другое.

— Наш стенд – это не просто презентация, а возможность показать, как Москва создает комфортную среду для жизни. Мы представим как текущие проекты, так и долгосрочные планы по развитию города. Посетить стенд правительства Москвы можно во все дни работы форума с 18 по 21 июня включительно, – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

ПМЭФ-2025 станет площадкой, где Москва покажет, как сочетает современные технологии, устойчивое развитие и сохранение уникального облика столицы.