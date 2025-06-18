Путин обсудил с Руссефф создание цифровой платформы БРИКС

Президент РФ Владимир Путин обсудил с руководителем Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф вопросы совместного создания цифровой платформы расчетов и инвестиций БРИКС.

"Безусловно, есть и вопросы, которые требуют особого внимания, имею в виду и расширение возможностей расчетов в национальных валютах и дальнейшие совместные усилия по созданию цифровой платформы расчетов и инвестиций. На последнем саммите лидеров БРИКС мы тоже подробно об этом говорили", - сказал Путин, отметив, что ему известно о том, что Руссефф поддерживает все эти начинания. "Очень рассчитываю, что будем совместно работать по этим направлениям", - подчеркнул президент РФ.

Приветствуя свою собеседницу, он поздравил ее с переизбранием на должность руководителя Нового банка развития.