Нимайер: экономика ФРГ будет уничтожена, если останется без газа из России

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Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал РИА Новости, что немецкая экономика будет уничтожена, если Евросоюз навсегда решит отказаться от российского газа.

В Германии рассказали, что будет с экономикой страны после отказа от российского газа
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«В случае полного запрета ЕС на импорт российского газа <...> мы потеряли бы много рабочих мест и отраслей промышленности, особенно среди малых и средних предприятий, которые не могут закупать газ в Катаре или США. Они останутся без поставок газа, или он будет слишком дорогим, и тогда компании просто закроются», — поделился Нимайер.

По его словам, крупные производства скорее всего смогут найти выход из ситуации, когда российского газа больше не будет, но небольшие предприятия, на которые во многом опирается экономика ФРГ, — нет.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что рационального объяснения отказу ФРГ от российского газа не существует.