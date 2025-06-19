В Германии рассказали, что будет с экономикой страны после отказа от российского газа

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал РИА Новости, что немецкая экономика будет уничтожена, если Евросоюз навсегда решит отказаться от российского газа.

«В случае полного запрета ЕС на импорт российского газа <...> мы потеряли бы много рабочих мест и отраслей промышленности, особенно среди малых и средних предприятий, которые не могут закупать газ в Катаре или США. Они останутся без поставок газа, или он будет слишком дорогим, и тогда компании просто закроются», — поделился Нимайер.

По его словам, крупные производства скорее всего смогут найти выход из ситуации, когда российского газа больше не будет, но небольшие предприятия, на которые во многом опирается экономика ФРГ, — нет.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что рационального объяснения отказу ФРГ от российского газа не существует.