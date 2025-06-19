Новак: Снижение "потолка цен" до 45 долларов не повлияет на экспорт нефти из РФ
Если страны ЕС снизят "потолок цен" на российскую нефть, это не повлечет негативных последствий для ее экспорта, но может навредить самим европейским странам, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Могу сказать, что все введения потолков цен, которые уже действуют на протяжении более чем двух лет, никак не влияют на обеспечение поставок российских экспортных ресурсов", - сказал он в интервью радиостанции BFM.ru.
Хотя, по словам вице-премьера, из-за этого несколько изменилась логистическая инфраструктура, но объемы российского экспорта остались прежними.
"Я думаю, что все эти установки - это лишь желание нам насолить. И даже, мне кажется, Евросоюзу невыгодно снижать цены условно до 45 долларов", - продолжил Новак.
И добавил: санкции вредят мировому энергетическому балансу, долгосрочным инвестициям, необходимым, чтобы обеспечить растущее потребление энергии в мире. А без нефти из России баланс на этом рынке невозможен.