Росстат: капуста и яйца дешевеют вторую неделю подряд

Росстат опубликовал данные по ситуации с ценами в России с 10 по 16 июня из которых следует, что капуста и яйца дешевеют вторую неделю подряд.

Как следует из статистики ведомства, цена на куриные яйца снизились на 1,8%, капусту белокочанную — на 4,5%, а на картофель — на 0,7%.

Также за этот период подешевела баранина — на 0,6%, сосиски, сардельки, сливочное масло и сахар-песок — на 0,3%, рис и маргарин — на 0,2% и т.д.

При этом выросли цены на макаронные изделия и вермишель — на 0,5%, мясо кур — на 0,4%, колбасы полукопченые, сыры твердые, полутвердые и мягкие, мясные и овощные консервы для детского питания — на 0,3% и иные продукты.