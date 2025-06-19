Стало известно, как изменится инфляция в России с 1 июля

В России в июле инфляция составит около 8%. Об этом заявила порталу «Финансы Mail» Юлия Мягкова, к.н.э., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Собеседница обратила внимание на то, что в настоящее время инфляция составляет более 9%. В сравнении с уровнем 2024 год (9,13%) показатель сократился в среднем на 2%. Это демонстрирует эффективность жесткой монетарной политики Банка России и адаптационные возможности российской экономики, подчеркнула Мягкова.

Экономист указала на то, что структурные изменения, такие как завершение процесса переориентации торговых потоков, стабилизация производств, ориентированных на импортозамещение, и снижение логистических затрат, являются одним из факторов, которые влияют на инфляцию. Однако, по ее словам, существуют и другие причины, которые могут вызвать краткосрочное увеличение уровня инфляции. Среди них — традиционная индексация тарифов на коммунальные услуги в июле, повышение стоимости продуктов питания из-за изменений погодных условий, а также колебания курса рубля в условиях геополитической неопределенности.

Касаясь последствий снижения ключевой ставки Банка России, Юлия Мягкова отметила, что влияние на инфляцию проявится не раньше осени. Полноценный эффект можно будет наблюдать к началу 2026 года. Как сообщается, это обусловлено особенностями работы трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, который действует с заметными временными задержками. При этом влияние будет неоднозначным: с одной стороны, снижение ставки стимулирует потребительский спрос, а с другой — улучшает инвестиционный климат и способствует росту предложения, пояснила она.

В июле 2025 года, по мнению эксперта, темпы роста индекса потребительских цен могут снизиться и приблизиться к целевому диапазону, установленному Банком России.