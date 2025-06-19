Набиуллина перечислила исчерпанные ресурсы российской экономики

Многие из ресурсов, которые позволяли российской экономике расти в предыдущие годы высокими темпами, действительно исчерпаны, поэтому нужно думать о новой модели роста. Так председатель Банка России Эльвира Набиуллина оценила ситуацию на фоне прозвучавших в начале недели высказываний Кремля об исчерпании текущей модели экономического роста. Слова главы регулятора приводит ТАСС.

В частности, замглавы администрации президента Максим Орешкин отмечал, что ранее государству удалось задействовать спящий потенциал экономики, в первую очередь кадровый и производственный, но теперь в РФ самый низкий уровень безработицы среди всех крупных стран мира, а загрузки существующих мощностей и без того высоки, на фоне чего для продолжения развития нужны организационный и технологический рывки.

«Мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы», — согласилась с ним Набиуллина.

Помимо падения безработицы она перечислила среди изменившихся факторов производственные мощности, импортозамещение, ресурсы бюджета ФНБ, тратившиеся на инвестиции и запас капитала банковской системы, на котором основывалось ускоренное кредитование.

Ранее стало известно, что инфляционные ожидания россиян перешли в июне к снижению, что может стать еще одним фактором, способствующим более интенсивному снижению ключевой ставки ЦБ, за которое все активнее выступают представители правительства и крупного бизнеса.