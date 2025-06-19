Решетников: тарифы ЖКХ в целом макроэкономически обоснованы

Министр экономического развития России Максим Решетников во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в стране тарифы ЖКХ в целом макроэкономически обоснованы.

Данное заявление он сделал , отвечая на соответствующий вопрос.

«С нашей точки зрения, в целом макроэкономически тарифы обоснованы... Все должно стоить столько, сколько это экономически стоит», — цитирует его ТАСС.

Министр также отметил, что влияние на инфляцию от повышения тарифов будет незначительным.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT перечислил плюсы и минусы идеи перенести крайний срок оплаты коммунальных услуг.