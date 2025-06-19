Глава Минэкономразвития позитивно оценил инвестиционный климат в России

Министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума, позитивно оценил инвестиционную ситуацию в России.

"У нас очень приличный инвестиционный климат. И цифры роста инвестиций это подтверждают. Проблем много. Та же энергетика. Мы будем обсуждать национальную модель ведения бизнеса, которая предполагает некоторую перезагрузку", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работает тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы: Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.