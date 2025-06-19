В РФ заявили, что экономика находится на грани рецессии

Российская экономика по индикаторам и ощущениям бизнеса находится на грани рецессии.

Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях Петербургского международного экономического форума, передает "Газета.ру".

"По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры – это зеркало заднего вида", – отметил министр и добавил, что дальнейшее развитие экономики России "зависит от нас".

Тем временем глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что экономика в настоящее время преодолевает стадию перегрева. При этом ситуация близка с "похолоданием", добавил министр финансов Антон Силуанов. Он также отметил, за этим периодом для экономики последует "лето".

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что российская экономика продемонстрировала устойчивость и развивается благодаря усилиям бизнеса. Он обратил внимание, что 2023 году ВВП вырос на 4,1%, а в 2024-м – на 4,3%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в этом году ВВП покажет рост на 2,5%.

В свою очередь, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин констатировал исчерпание модели роста экономики России. По его словам, РФ стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательской способности. Однако это во многом произошло благодаря тому, что был активирован кадровый и производственный потенциал экономики.