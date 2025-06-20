Биржевые цены на бензин в России выросли до максимума с 2023 года

По итогам торгов в пятницу, 20 июня, на Петербургской бирже цены на бензин обновили максимумы с начала года, причем марка Аи-92 в последний раз находилась на таком уровне в сентябре 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

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Ее стоимость достигла 64 166 рублей за тонну, а Аи-95 подорожал до 67 133 рублей. С начала месяца они выросли в цене на 5 и 10 процентов соответственно.

Дизельное топливо в последние дни вернулось к снижению, опустившись до 58 112 рублей за тонну. На фоне резкого роста биржевых цен на бензин Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала у «Газпрома» объяснения причин сокращения продаж топлива с его предприятий.