В Кремле анонсировали объемное выступление президента Путина на ПМЭФ

Предстоящее выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума будет объемным.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям» в четверг, 19 июня. Он отметил, что выступление российского лидера на ПМЭФ ждут всегда.

Путин даст оценку развитию российской экономики и скажет об основных направлениях, по которым она должна развиваться.

Напомним, Международный экономический форум в Санкт-Петербурге продлится до 21 июня включительно. Главная тема мероприятия в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».