На Западе назвали последствия нового решения ЕС в отношении России

Экономика Евросоюза будет подорвана из-за планов Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов. Таким мнением поделился в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. Как указал Кошкович, данное решение — «удар по экономике ЕС».

Во вторник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен выступил с инициативой о полном прекращении импорта российских энергоносителей, включая природный газ и нефть, к концу 2027 года.

Предполагается, что с конца 2025 года будет запрещено заключать новые контракты на поставку. Венгрия и Словакия выступили против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов, который должен был быть реализован уже в июне. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Брюссель все равно намерен осуществить эту инициативу.

Дан Йоргенсен заявлял, что ЕК предлагает ввести поэтапный запрет на импорт российского газа. На первом этапе планируется запретить с конца этого года импорт по новым контрактам, на втором — прекратить весь оставшийся импорт по существующим контрактам, включая долгосрочные.