Мировые рынки демонстрируют снижение из-за ситуации на Ближнем Востоке

Курсы мировых индексов снижаются в основном из-за тревог инвесторов относительно вероятного участия США в делах Ближнего Востока, что может привести к увеличению темпов инфляции, а также из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах. Об этом заявила аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым.

По словам специалиста, в четверг, 19 июня, на мировых фондовых площадках преимущественно преобладают шортовые настроения.

18 июня индекс S&P 500 завершил торги в отрицательной зоне. Его значение снизилось на 0,03%, составив 5980,87 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 0,10%, достигнув 42 171,66 пункта. В то же время Nasdaq Composite вырос на 0,13%, достигнув отметки 19 536,27 пункта. В связи с национальным праздником в США сегодня фондовый рынок США не работает.

В минувший вторник Федеральная резервная система США оставила ключевую процентную ставку без изменений в диапазоне от 4,25% до 4,5%. В своем заявлении председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что экономика США демонстрирует стабильность, однако уровень инфляции все еще превышает целевые показатели. В связи с этим регулятор будет действовать осмотрительно и принимать решения на основе актуальной информации.