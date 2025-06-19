В Бахрейне заявили о готовности помочь бизнесу РФ

Председатель Торгово-промышленной палаты Бахрейна Самир Абдулла Насс сообщил о готовности страны оказать российскому бизнесу помощь в выходе на ближневосточный рынок. Соответствующее заявление он сделал на ПМЭФ-2025, передают «Известия».

В частности, по словам Насса, перспективными направлениями сотрудничества являются обеспечение продовольственной безопасности, развитие информационных и финансовых технологий, банковского дела и фармацевтической отрасли.

Бахрейн видит «огромный потенциал» у российских компаний, отметил председатель. Он указал на наличие у России хороших технологий и возможностей выйти на рынок Ближнего Востока и стран Персидского залива. Насс также отметил, что делегация Бахрейна собирается подписать порядка семи соглашений.

По его словам, это станет отправной точкой для развития активного сотрудничества в деловой сфере. Представители бизнеса из России будут посещать Бахрейн и наоборот в различных областях. В определенных отраслях предприниматели смогут наладить контакт с потенциальными партнерами, чтобы обсудить перспективы совместной работы, инвестиций и, возможно, продажи товаров, добавил председатель Торгово-промышленной палаты.