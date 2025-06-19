Новак: никаких запросов на покупку «Северного потока-2» не поступало

В адрес Правительства РФ не поступало запросов от потенциальных покупателей на приобретение газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил журналистам на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

Как уточнил Новак, с этим вопросом «никто не выходил». Таким образом он высказался о словах американского инвестора Стивена Линча по поводу планов прибрести газопровод.

Издание New York Times со ссылкой на Линча ранее сообщило, что Европа рано или поздно вернется к российскому газу. Как сообщила газета, в мае он предпринял попытку убедить высокопоставленных немецких экономических деятелей в целесообразности приобретения российского подводного трубопровода. О намерении приобрести «Северный поток-2» в случае его выставления на торги Линч впервые объявил в конце предыдущего года.

Ранее обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц решительно выступает за то, чтобы сотрудничество с Россией по проекту «Северный поток» было прекращено навсегда. Это, по мнению эксперта, приведет к упадку европейской промышленности.