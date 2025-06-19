Спрос на нефть продолжает замедляться

Глобальный спрос на нефть по итогам 2025 г. увеличится на 1,29 млн баррелей в сутки (б/с). Такой прогноз приводит ОПЕК в июньском выпуске Monthly Oil Market Report. Месяцем ранее аналитики картели ожидали прирост спроса на 1,30 млн б/с.

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Очагом торможения спроса является Китай: если в 2023 г. потребление нефти в КНР увеличилось на 1,31 млн б/с, а в 2024 г. — на 290 тыс. б/с, то по итогам 2025 г. прирост составит лишь 220 тыс. б/с. Одной из причин стали торговые войны, которые обернутся торможением экономического роста — как отдельно в Китае, так и в мире в целом: согласно апрельскому прогнозу МВФ, прирост ВВП КНР замедлится с 5% в 2024 г. до 4% в 2025 г., а прирост глобального ВВП — с 3,3% до 2,8% соответственно.

Сказывается и распространение электротранспорта: по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), продажи легковых электрокаров и подключаемых гибридов в КНР увеличились с 8,1 млн единиц в 2023 г. до 11,3 млн в 2024 г., а доля электромобилей в продажах новых легковых авто — с 38% до 48%. Экономия от использования легковых электромобилей в Китае выросла с 400 тыс. б/с в 2023 г. до 500 тыс. б/с в 2024 г., а в мире в целом — с 700 тыс. до 1 млн б/с.

Торможение спроса, происходящее одновременно с увеличением квот ОПЕК+, будет оказывать давление на нефтяные цены, даже несмотря на усилившиеся геополитические риски.